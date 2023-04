Intensief duursporten veroorzaakt meer aderverkalking dan gematigd sporten

Deze studie mag dus geen reden zijn om minder te gaan sporten, zeggen experts. Het is wetenschappelijk bewezen dat sporters een betere levensverwachting hebben dan de algemene bevolking. "De aantasting van de kransslagaders bij sporters blijft over het algemeen beperkt en is duidelijk minder dan wanneer iemand niet zou bewegen en een ongezonde levensstijl zou hebben. Het gaat dan om ongezond eten, of roken, met als gevolg een hoge bloeddruk, verhoogde cholesterolwaarden, suikerziekte en overgewicht," stellen de onderzoekers nog.

Anders gesteld: de voordelen van sporten tegenover bijvoorbeeld een sedentair leven en/of een ongezonde levensstijl, blijven groot.

Mensen die de richtlijnen van de WHO volgen en gemiddeld sporten, hebben een groot voordeel. "Zij doen het het best op de curve", vertelt Claessen. "Denk daarbij aan 2,5 uur per week matig sporten of 1 uur en een kwartier aan hoge intensiteit." Maar een marathon lopen, zou er dus niet voor zorgen dat je nóg gezonder wordt. De studie suggereert dat de gezondheidseffecten bij zeer intensieve sportbeoefening getemperd kunnen worden door ongewenste slagaderverkalking.