Jong Genk speelt volgend seizoen thuiswedstrijden in stadion ASV Geel

In het begin van het seizoen speelde Jong Genk haar wedstrijden in de Challenger Pro League in de Cegeka Arena in Genk, net als het eerste elftal. Maar omdat er zoveel wedstrijden werden gespeeld in combinatie met slechte weersomstandigheden, leed het veld in het stadion van Genk er te hard onder. Jong Genk is vervolgens uitgeweken naar Beveren, om het veld te sparen. Opvallend: dat is het terrein van Waasland-Beveren, een van de tegenstanders van Jong Genk in de Challenger Pro League.