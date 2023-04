Jonge fruittelers volgen EHBO-cursus om eerste hulp te kunnen toedienen bij ongevallen op plantages

Tijdens de les krijgen de telers uitleg over wat ze moeten doen bij vergiftigingen door chemische stoffen, oververhitting, hartstilstanden en allergische reacties. "Als fruitteler moeten we deze cursus eerst verplicht volgen om ons Global G.A.P. certificaat te behalen", zegt fruitteler Anaïs Vandenholt uit Kortessem. "Dat is een soort certificaat dat je nodig hebt om aan landbouw te mogen doen. Net zoals andere bedrijven moeten wij in staat zijn om de eerste zorgen toe te dienen aan onze werknemers. Op ons bedrijf hebben we toch al twee keer meegemaakt dat iemand met een snoeischaar in zijn vingers heeft gesneden. Op die momenten is het best handig als je weet wat je moet doen."