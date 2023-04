Kasteel van Wijnendale vraagt dringend maatregelen na tweede brand in een maand tijd

Vandaag is omwille van dezelfde reden dus opnieuw brand uitgebroken, deze keer in het kaarsenhuisje vlak bij de kapel. "Het huisje is gemaakt van dik ijzer en enkel de kaarsen binnen zijn opgebrand, maar toen we aankwamen sloegen de vlammen er reeds uit", klinkt het bij kasteelheer Jérôme Matthieu. "We hebben nu geluk dat de grond nog nat is. Als dit zou gebeuren in een droge zomer zou de brand kunnen overslaan op de grond of natuur in de omgeving met alle gevolgen van dien."

Om te voorkomen dat er in de toekomst weer brand zou ontstaan, vraagt de kasteelheer aan de gemeente om het kaarsenhuisje permanent te sluiten. Bedoeling is dat mensen zo alleen nog een kaars aansteken in de kapel wanneer die weer opengaat. "Ik zie dat als de enige kans om het brandgevaar op ons domein te verkleinen. Misschien komt Torhout nog met een andere maatregel, door bijvoorbeeld alleen nog elektrische kaarsen te gebruiken, dat kan natuurlijk ook nog. De bedoeling is is dat er een oplossing komt die geen gevaar inhoudt voor de kapel en voor het publiek."