Kerk van Donk bij Maldegem te koop: "Schappelijke prijs, veel mogelijkheden, maar toch ietwat beperkt"

Het blijft toch wel uniek, een kerk die je gewoon kan kopen. Hoewel "gewoon" hier wel niet helemaal gewoon is, zegt Michel De Keyzer van immokantoor De Fooz. Hij heeft geïnteresseerden al rondgeleid, en al verschillende ideeën horen passeren. "Die gaan van een museum, over een horecazaak en evenementenhal tot bewoning. Maar natuurlijk zijn er geen standaardvoorzieningen, zoals een keuken of sanitair."

Ook buitengewoon is het orgel. Dat is van de hand van Louis De la Haye, dateert uit 1712, en stond oorspronkelijk in de kerk van Heusden, bij Destelbergen. "Het is beschermd en enkele jaren geleden helemaal gerestaureerd, dus in zeer goede staat. Daarom gaat het bisdom bekijken of het niet naar een andere kerk kan", legt De Keyzer uit.