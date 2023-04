Klaus Teuber (70): de bedenker van gezelschapsspel "Kolonisten van Catan" is overleden

Het spel is bedacht door de Duitser Klaus Teuber. Wie goed kijkt, ziet overigens dat zijn naam op elke doos van "Catan" prijkt. Kosmos, de uitgever van het spel, laat nu in een persbericht weten dat Teuber overleden is. "Hij is op 1 april op 70-jarige leeftijd overleden na een kort en ernstig ziekbed", klinkt het. "We rouwen om het verlies van een uniek persoon aan wie we veel te danken hebben. Het is onze missie om zijn levenswerk voort te zetten. Klaus Teuber zal gemist worden."