Lier gaat 400 straatnaamborden vervangen die minder dan 10 jaar oud zijn: "Verbleekt door de zon"

Na minder dan 10 jaar gaat de stad Lier 400 straatnaamborden vervangen. "De laatste 2 jaar kregen we meer en meer meldingen dat de straatnaamborden onleesbaar zijn geworden", zegt burgemeester Rik Verwaest (N-VA). "Ze waren verbleekt door de zon, want de borden die in de schaduw of een donker hoekje staan, zijn nog perfect leesbaar."