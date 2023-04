Man aangehouden voor doodslag op zijn vriendin in Lier

Een man van 37 uit Deurne is aangehouden op verdenking van doodslag op zijn vriendin, op 18 maart in Lier. De vrouw van 36 werd levenloos aangetroffen in haar woning aan de Kattenstraat. Een autopsie bracht aan het licht dat er ernstige aanwijzingen van geweld waren. De 37-jarige vriend van het slachtoffer kwam als verdachte in beeld en werd zaterdag opgepakt. Hij is intussen aangehouden. Er wordt ook onderzocht of de man heeft geprobeerd om na de feiten geld af te halen met de bankkaart van het slachtoffer.