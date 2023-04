Huis-voorzitter Kevin McCarthy zal Taiwanese president ontmoeten in Californië, China dreigt met tegenmaatregelen 

Kevin McCarthy zal als gastheer fungeren tijdens een ontmoeting met de Taiwanese president in Californië, zo bevestigde zijn kantoor. De Taiwanese president maakt er een tussenstop na een staatsbezoek aan Belize en Guatemala, de twee overblijvende diplomatieke bondgenoten van Taiwan in Centraal-Amerika, nu Honduras de banden met het eiland heeft doorgeknipt om die met China strakker aan te halen.

Geruchten over de ontmoeting gingen al langer rond en zijn nu dus bevestigd. Kevin McCarthy en Tsai Ing-wen zullen elkaar ontmoeten in de Ronald Reagan Presidentiële Bibliotheek in Simi Valley, in het zuiden van Californië.