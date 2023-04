Na het nachtvluchtverbod op Schiphol: hoe doen andere Europese luchthavens het, en wat met Zaventem?

Waarom verplaatsen we die transporthub dan niet naar de luchthaven van Luik, die trouwens nu al meer vracht vervoert dan Zaventem? "Dat zou in principe kunnen. Maar hoe verplaats je al die gebouwen en machines? En alle werknemers die in Brussel en omgeving wonen? Dat doe je niet zomaar in 1, 2, 3."