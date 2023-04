Nieuwe politiechef van politiezone Wezembeek-Oppem/Kraainem wil meer inzetten op wijkwerking

"We moeten eigenlijk een beetje terugkeren naar de tijd van de champetter, de veldwachter die iedereen in het dorp kende. Dat blijkt trouwens ook uit een enquête die we bij de bevolking hebben gehouden", gaat Beke verder. Maar de geschikte mensen vinden is niet zo makkelijk. "De meeste mensen die afstuderen aan de politieschool willen meestal maar één ding: crimefighten en interventies. Maar ik ben er toch van overtuigd dat we de geschikte mensen zullen vinden", zegt Beke zelfverzekerd.