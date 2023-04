Kortrijk wil overaanbod studentenkoten vermijden en weigert nieuwe 

"Als wij inschatten dat ongeveer een vierde van onze studentenpopulatie op kot zit, zouden die 4.200 koten moeten volstaan", zegt schepen Wout Maddens (Open VLD). "We moeten er ook voor zorgen dat er geen overaanbod aan studentenkamers ontstaat. Maar het is goed dat we de vinger aan de pols houden en dit academiejaar blijven monitoren."

Als zou blijken dat er een nieuw tekort aan studentenkamers komt, dan wil Kortrijk de stop weer opheffen. "We gaan het gesprek aan met de verschillende onderwijsinstellingen en studentenvoorzieningen", zegt de schepen, "als zij aangeven dat er opnieuw noden op de markt komen, dan zullen we zien wat we kunnen doen."