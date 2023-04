Ongeval in Lembeke, bestuurders naar ziekenhuis

Volgens commandant Goossens van de brandweer in Kaprijke moet de botsing tussen de twee wagens in de Vrombautstraat vrij hevig geweest zijn. Het ongeval is gebeurd vanochtend tijdens de ochtendspits. De bestuurders zijn naar het ziekenhuis in Eeklo gebracht. De brokstukken lagen over een heel eind op de weg verspreid.

Over de oorzaak van het ongeval is nog geen zekerheid: "Heel waarschijnlijk is een van de bestuurders in slaap gevallen en raakte hij een wagen die vanuit tegenovergestelde richting kwam.”