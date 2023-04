Open VLD niet meer achter knip groenestroomcertificaten: "Treft meer dan 2.000 bedrijven"

Somers keurde de knip van Demir al drie keer goed in de ministerraad, maar door een nieuw advies van de Raad van State toont de liberaal zich kritisch. Daaruit zou blijken dat het plan veel meer dan 200 bedrijven treft. "Meer dan 2.000 bedrijven, waaronder ook coöperatieven, kmo’s en zelfs OCMW-rusthuizen worden geraakt", zegt hij in "De ochtend".

"Je treft eigenlijk een heel uiteenlopende groep mensen. Sommigen onder hen gaan ook financieel in de problemen komen. We verzetten ons niet tegen het principe dat je een afgelijnd aantal bedrijven vraagt een inspanning te doen. We slagen er alleen niet in om dat zo geformuleerd te krijgen."