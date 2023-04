Stad Brussel wil af van openbare urinoirs: "Vrouwen moeten álle toiletten kunnen gebruiken"

De toiletten moeten ook toegankelijk zijn voor mensen met een beperkte mobiliteit. "De bedoeling is dat deze toiletten zonder discriminatie door iedereen kunnen gebruikt worden. Momenteel worden de openbare toiletten twee keer per week schoongemaakt, maar dat is te weinig. We zijn nu aan het bekijken of we die frequentie kunnen verhogen.”

In 2024 installeert Brussel nog twee gelijkaardige toiletten en vernieuwt ze een aantal andere. Op wildplassen staat in de hoofdstad een boete van 250 euro.