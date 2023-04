Opvangcrisis blijft duren: ook in maart kregen meer dan 600 asielzoekers te horen dat Fedasil geen opvang voor hen had

Al anderhalf jaar sleept de crisis in de asielopvang aan. Er is een chronisch tekort aan opvangplaatsen in het netwerk van Fedasil en daardoor belanden vooral alleenstaande mannen systematisch op straat. Dat was ook de afgelopen maand zo: 624 alleenstaande mannen met recht op opvang kregen na hun registratie bij de Dienst Vreemdelingenzaken te horen dat er geen opvangplaats voor hen was. Dat waren er zo'n 70 meer dan in februari.

De asielzoekers kunnen zich aanmelden op een wachtlijst, maar intussen moeten ze zelf een oplossing zoeken. Veel van hen slapen dan ook op straat of in kraakpanden. In totaal wachten nog zo'n 2.700 mensen op bed, bad, brood. Dat aantal blijft al enkele maanden stabiel. De wachtlijst wordt dus niet afgebouwd.