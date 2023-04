Oud-president Donald Trump is aangekomen bij rechtbank in New York voor historische zitting

Trump is - als gewezen president van de VS - van zijn woning in de Trump Tower in Manhattan naar het gerechtsgebouw begeleid door een gewapende escorte van de Secret Service. In het gebouw zal hij kortstondig worden opgepakt, zodat vingerafdrukken en politiefoto's, de zogenoemde mugshots, kunnen worden gemaakt. Of dat laatste met Trump zal gebeuren, is overigens niet zeker.

Vaak krijgen beklaagden handboeien om, maar dat zal bij Trump hoogst waarschijnlijk niet gebeuren - al is het maar omdat het gerecht spektakel liever zoveel mogelijk vermijdt. Ook zal de oud-president de procedure niet moeten afwachten in een cel, maar in een kantoor.