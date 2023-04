Pendeldienst uit Gent bestelt per ongeluk vragenlijst in reuzenformaat: "We houden de grootste bevraging ooit"

Max Mobiel is een bedrijf dat in en rond Gent pendelvervoer aanbiedt naar plaatsen waar weinig of geen openbaar vervoer is. Het bedrijf is ook in de Gentse haven actief en heeft er afspraken met verschillende spelers die hun werknemers zo van en naar het werk laten pendelen. Er is onder meer een standplaats aan het station Gent Dampoort.