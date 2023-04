Maasmechelen plaatst extra wildrasters zodat bevers de Ontsluitingsweg niet meer kunnen oversteken

Dat er op die plek zoveel bevers de weg over willen, is niet verwonderlijk want de Ontsluitingsweg ligt vlak bij de Zuid-Willemsvaart en de Kikbeek. Enkele jaren geleden is ook een beverdam op de Kikbeek verwijderd. De familie bevers vertrok, maar hun geur bleef hangen in de omgeving. Andere bevers die in de omgeving passeerden, gingen kijken, maar werden vaak doodgereden.