Opvallende stijging van helpdeskfraude in Turnhout: politie en parket blijven senioren waarschuwen

De tijd waarbij er alleen maar klassieke woninginbraken plaatsvonden, is al even voorbij. Sinds corona merkt de politie dat er een nieuwe generatie van criminelen is opgestaan, op afstand via de computer. Daarbij is de pakkans kleiner, maar ook de buit veel groter. Toch moeten die criminelen soms ook nog buitenkomen om het vertrouwen te winnen van hun slachtoffers, zoals bij helpdesk- of knipkaartfraude. Die vorm van fraude duikt steeds vaker op en dat merkt ook de politie in Turnhout. Zo werden er recent nog 12 senioren het slachtoffer en is er dit jaar in totaal al voor 140.000 euro buit gemaakt.