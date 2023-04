Politierechter in Aalst veroordeelt man tot 12 jaar cel voor herhaaldelijk rijden tijdens rijverbod

De beklaagde moest voor vier inbreuken voor de politierechter verschijnen. Allevier hadden ze te maken met het niet-naleven van zijn rijverbod dat hij eerder opliep. Begin vorig jaar werd hij op amper een maand tijd vier keer achter het stuur van z'n auto betrapt, twee keer in Aalst en twee keer in Erpe-Mere. De man van 27 was zelf niet in de rechtbank aanwezig, ook z'n advocaat liet verstek gaan.