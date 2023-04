Beringen gebruikt voortaan rattenvallen met alcohol in plaats van vergif

De ratten worden gelokt met eten in speciale bakken die uitgerust zijn met sensoren. Zodra de ratten regelmatig terugkomen, kan er vanop afstand een klep in de bak bediend worden, waardoor de ratten in een bad met alcohol terecht komen en sterven. De val houdt ook bij hoeveel ratten er gevangen zijn, en wanneer de bak leeggemaakt moet worden.

Ook Tessenderlo en Heusden-Zolder gaan met dit type rattenvallen werken.