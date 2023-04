Schrijver en uitgever Julien Weverbergh overleden: "Heel rijk en gevarieerd leven gehad, ik heb nergens spijt van"

In 1956 zette Julien Weverbergh de eerste stappen in de literaire wereld, hij was toen 26 en debuteerde als dichter. Het werd het begin van een lange carrière. Zo schreef hij zelf meer dan 20 boeken, zoals "De ufo-carrousel", over zijn fascinatie voor ufo's.

"Ik ben geen believer en ook geen disbeliever", vertelde hij daarover in De Parelduiker. "Ik geloof wel in het verschijnsel. Want wat is een ufo? Mij ging het vooral over deze vraagstelling: wat is waar(heid), wat niet?". Weverbergh schreef niet alleen boeken, maar ook heel wat literaire kritieken en hij was een van de eersten in de jaren zestig die de romans van Louis Paul Boon publiekelijk verdedigde. Voor zijn inzet voor het oeuvre van Boon ontving hij in 2011 nog de Isengrimusprijs.