Medewerker Franse spoorwegen omgekomen nadat hij proefde van onbekende vloeistof die was achtergelaten in het station 

Gisteren in de vooravond krijgt een SNCF-medewerker in het station Châteaucreux in Saint-Étienne een achtergelaten zak in handen met daarin enkele bidons met een onbekende vloeistof. Hij neemt het ietwat vreemde besluit om ervan te proeven. Hij spuwt het uit, maar tevergeefs: hij krijgt stuiptrekkingen en begint te braken. Nog voor de ziekenwagen ter plaatse komt, verliest hij het bewustzijn om niet meer wakker te worden.

Het parket is een onderzoek gestart. Morgen moet een autopsie de precieze doodsoorzaak vaststellen. Er komt ook een toxicologische analyse van het onbekende goedje. Voorlopig zijn er nog geen verdachten opgepakt. De politiediensten gaan nu de camerabeelden analyseren in de hoop te achterhalen wie de vloeistof er heeft achtergelaten.

IN KAART - Saint-Étienne, in het groen aangeduid, ligt in de Loire-vallei in de buurt van Lyon: