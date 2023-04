Versterkte muziek verboden in Georges Henri Park in Sint-Lambrechts-Woluwe

“Versterkte muziek, bv. via een bluetoothluidspreker, is op elk moment van de dag en nacht verboden in het Georges Henri park”, luidt een nieuwe politieverordening van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe. Die maatregel is “van wezenlijk belang om de rust, de stilte en de orde van het park en zijn onmiddellijke omgeving te behouden”, klinkt het.