Aantal toeristische overnachtingen in Hasselt stijgt opnieuw in 2022 

In 2022 kende Hasselt opnieuw een stijging in het aantal toeristische overnachtingen. In totaal zorgden 151.724 toeristen in 2022 voor zo'n 252.535 overnachtingen in de stad. Dat is 48,7 procent meer dan in 2021. De toeristische cijfers blijven stijgen en ook tijdens de wintermaanden verdubbelde het aantal toeristen.

De grootste groep die naar de stad trok, kwam uit eigen land en zorgde voor 165.144 overnachtingen. De Nederlanders vormde de grootste buitenlandse groep met 27.488 overnachtingen, gevolgd door de Duitsers en de Fransen. De stad blijft ook inzetten op hun vaste campagne "Hasselt Smaakmaker Spraakmaker" om zo meer toeristen naar de stad te trekken.