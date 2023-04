Stromae annuleert alle optredens tot eind mei: "Mijn gezondheidstoestand laat het niet toe"

Stromae heeft opnieuw een hele reeks concerten geannuleerd. Dit keer gaat het over 15 concerten die gepland waren tussen nu en eind mei. "Ik ben tot de vaststelling gekomen dat mijn huidige gezondheidstoestand niet toelaat om jullie allemaal te zien op dit moment", schrijft Stromae. "Het spijt me dat ik dit nieuws moet delen. Het maakt me droevig, maar ik moet mijn grenzen respecteren."