Taliban verbieden Afghaanse vrouwen om voor de VN te werken, meldt de VN

Er is nog geen schriftelijke verordening uitgevaardigd, maar maar woensdag zitten vertegenwoordigers van de VN samen met de autoriteiten. Die hebben nog niet gereageerd op de uitspraak van Dujarric.

Het is hoe dan ook slecht nieuws voor de verdeling van hulp in Afghanistan. Die was al ernstig verstoord geraakt sinds de taliban in augustus 2021 de macht grepen en een regime installeerden met onder meer een strikte interpretatie van het islamitische rechtssysteem.

Een verrassing is het nieuws niet. Eerder hadden de taliban vrouwen verboden om nog te werken bij binnen- en buitenlandse ngo's. En vorige maand had de VN, ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag, nog gezegd dat ze vreesde dat vrouwelijk VN-personeel in de toekomst niet meer zou mogen werken in het land.

Naar schatting 23 miljoen Afghanen - ruim de helft van de hele bevolking - zou nood hebben aan buitenlandse hulp.