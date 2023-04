Helft minder tekenbeten gemeld vorig jaar: "Droge weer kan dit deels verklaren" 

In 2022 werden er in België 4.918 tekenbeten bij personen gemeld. Dat zijn er ongeveer de helft minder dan in 2021. Net zoals voorgaande jaren werden in 2022 opvallend meer tekenbeten gerapporteerd in Vlaanderen (60,5 procent) in vergelijking met Wallonië (38,2 procent), met het hoogste aantal tekenbeten in de provincie Antwerpen. Het aantal meldingen in Brussel bleef opnieuw beperkt (1,3 procent).