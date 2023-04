Tielt-Winge verkoopt deel van patrimonium om te investeren in nieuwe gebouwen

"De gemeentelijke loods bijvoorbeeld is eigenlijk niet meer geschikt om personeel te huisvesten en materiaal te stallen", voegt burgemeester Beeken er nog aan toe. "We gaan die afbreken en investeren in een nieuw gebouw. Ook het Gemeenschapscentrum De Maere dat gebouwd is in de jaren zeventig en volledig versleten is, willen we afbreken en vervangen door een nieuw gebouw. Daarbovenop willen we aan woningbouw doen. Dat zijn concrete dingen die volgend jaar nog niet gerealiseerd kunnen worden, maar die in de volgende legislaturen moeten gebeuren. Anders worden die gebouwen totaal onbruikbaar en zijn we geld aan het storten in een bodemloze put. In Tielt-Winge staan er op dit ogenblik nog vier gemeentehuizen. Eén gemeentehuis is echt wel voldoende, één sociaal huis met moderne dienstverlening, daar willen we naartoe", aldus nog Rudi Beeken.