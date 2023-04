10 jaar cel voor grootvader uit Heverlee die stiefkleinkinderen zeven jaar lang misbruikte

De man werd door de rechter veroordeeld tot een celstraf van tien jaar en een even lang contactverbod: “De feiten zijn niet enkel zwaar, maar verwoestend. In mijn carrière van 36 jaar heb ik nooit zoiets gezien.” Na zijn gevangenisstraf blijft de man nog tien jaar onder nauw toezicht van de rechtbank. De drie kleinkinderen krijgen van de rechtbank ook ieder 10.000 euro schadevergoeding, hun moeder werd 2.500 euro schadevergoeding toegewezen.

Charlotte Liesemborghs, de advocaat van de veroordeelde zeventiger, kon na de uitspraak nog niets zeggen over mogelijk beroep. "Mijn cliënt heeft wel na het uitkomen van de feiten in november volledige medewerking verleend aan het onderzoek, ook om de zaak niet te lang te laten aanslepen. We gaan het vonnis nog grondig bekijken en evalueren of we in beroep gaan", legt ze uit.