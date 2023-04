Tiental kandidaat-politiehonden maakt de dansvloer van vroegere discotheek Cherrymoon in Lokeren onveilig

Benny Vercauteren is al 18 jaar aan de slag bij de politie. Eerst was hij motard, maar een tiental jaar geleden zette hij z'n motor aan de kant: "Ik heb het stalen ros ingeruild voor een iets meer behaard model", lacht Vercauteren. De voorbije zeven jaar ging hij aan de slag met patrouillehond Bart. Maar die is intussen negen jaar oud en mag op pensioen. "Vergis je niet, het werk dat zo’n hond doet, is behoorlijk zwaar. Ik herinner me nog dat Bart op zijn eentje zo’n 200 voetbalhooligans in bedwang kon houden. We zijn meerdere keren samen illegalen gaan betrappen op de parking van de E17 in Kalken. We vonden ook koperdieven of zetten Bart in bij uithuiszettingen van verdachten."