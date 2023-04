Toneelkring De Reynaertghesellen uit Leuven staat op straat: "Het dak staat op instorten" 

Grote zorgen voor De Reynaertghesellen uit Leuven. De toneelkring bestaat sinds 1951. Bijna dertig jaar hebben ze hun eigen theaterzaal gehad in de Redingenstraat. Maar de zaal is bouwvallig en wordt waarschijnlijk afgebroken. "Het dak is onstabiel, en het is dus niet veilig om er nog op te treden. We zijn dringend op zoek naar een nieuw gebouw", vertelt voorzitter Katrien Devillé.

Op korte termijn is er geen probleem voor de Reynaertghesellen: "Voor onze productie in de maand mei hebben we een oplossing kunnen vinden. Dat wordt een theatermarathon. Die kunnen we spelen in het gebouw van MC-Square, op de Philipssite in Leuven”, zegt Katrien.