Dode en tientallen gewonden bij treinongeval in Nederland

Rond 3.30 uur is een passagierstrein in aanraking gekomen met bouwmaterieel dat op de sporen lag in Voorschoten, in de buurt van Den Haag, in de provincie Zuid-Holland. Dat meldt Veiligheidsregio Hollands Midden.

Het zou gaan om een intercitytrein van de Nederlandse Spoorwegen (NS). Volgens de NS zou het voorste deel van de trein in een weiland beland zijn. Het middelste deel ligt op zijn kant naast het spoor en in het achterste deel zou korte tijd brand uitgebroken zijn.