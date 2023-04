UGent maakt grote vorderingen in onderzoek naar allereerste gravin van Vlaanderen: "Meer ontdekt dan we hadden gehoopt" 

Vanderputten dook in historische bronnen op zoek naar alle informatie die hij over Judith kon vinden. "Het was belangrijk om een zo volledig mogelijk beeld te vormen van de vrouw. Zo kregen de experten die labo-analyses zouden doen input om verder te werken. Judith is opgegroeid in Noord-Frankrijk en is dan naar Zuid-Engeland verhuisd. Ze is daar twee keer uitgehuwelijkt en telkens weduwe geworden. Ze is teruggekeerd naar deze regio en is er getrouwd. Ze kreeg twee zonen in Vlaanderen. Waar en wanneer ze overleden is, weten we niet."