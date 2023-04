Veerpont in Meeswijk tijdelijk uit de vaart door hoge waterstand en problemen met schroef

Vandaag opnieuw problemen met die waterstand, want de veerpont tussen Meeswijk en het Nederlandse Berg is ook tijdelijk uit de vaart. Door de hoge waterstand van de Maas en de sterke stroming wordt heel wat afval meegenomen door de Maas. Zo is er een touw terechtgekomen in de schroef van het autoveer. En het is momenteel te gevaarlijk voor duikers om in het water te gaan.