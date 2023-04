"Choco krijgen we alleen via donaties van chocoman": Ons Tehuis in Zuid-West-Vlaanderen vraagt meer geld voor jeugdzorg 

Om op lange termijn nog zo veel mogelijk te besparen op energie, heeft de hoofdvestiging van Ons Tehuis in Ieper bouwplannen gemaakt. Voor de bijna 60 jongeren die er verblijven komen nieuwe gebouwen. Toen de organisatie de plannen eerst had opgemaakt, werden de kosten geraamd op zes miljoen euro. Intussen is de prijs gestegen tot tien miljoen euro.

"Vorig jaar wilden we al bouwen, maar door die meerkost hebben we dat dan uitgesteld. Deze zomer hopen we nu toch te kunnen beginnen, door meer dan een miljoen euro extra eigen spaargeld in het project te steken, nieuwe meubels weg te laten en zelf te schilderen. De subsidie van het Vlaams infrastructuurfonds voor de nieuwbouw werd gelukkig onlangs ook aangepast aan de bouwindex."