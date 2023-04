Vilvoorde mag niet zomaar drietalige brieven versturen naar nieuwe inwoners, zegt gouverneur Spooren

Nieuwe inwoners krijgen van de stad Vilvoorde een brief met een drietalig invulformulier. Volgens burgemeester Hans Bonte (Vooruit) vermijd je op die manier misverstanden en begrijpen nieuwe inwoners zeker wat je zegt. Maar volgens gouverneur Jan Spooren overtreedt Vilvoorde daarmee de taalwetgeving. Het drietalig formulier zou enkel verstuurd mogen worden naar nieuwkomers, die nog maar pas in ons land wonen. Nu krijgt elke nieuwe inwoner zo'n drietalig formulier.

Volgens burgemeester Bonte was het een bewuste keuze om drie talen te gebruiken: “We versturen de brief wel degelijk in het Nederlands, enkel de bijlage is in drie talen opgesteld. We willen helder communiceren met anderstaligen en hen overtuigen dat het belangrijk is om Nederlands te leren."

De gouverneur heeft oren naar die argumentatie, maar vindt dus dat enkel nieuwkomers die nog maar pas in hun integratietraject zitten, in drie talen mogen worden aangesproken. Jeroen Bergers (N-VA) die de klacht indiende, is tevreden met de beslissing van de gouverneur en zal verder opvolgen hoe de stad Vilvoorde hiermee in de praktijk zal omgaan.