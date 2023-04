Stichting de Moffaerts schenkt 4 oude vlaggen van verenigingen aan gemeente Lummen

Het gemeentebestuur ontving onlangs enkele oude vlaggen van de Stichting de Moffarts, die gehuisvest is in kasteel het Hamel. Het gaat in totaal om vier vlaggen van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia en de Schuttersgilde Onze-Lieve-Vrouw van den Beukenboom. "Wij zijn dankbaar om deze prachtige schenking te mogen ontvangen", vertelt schepen van Erfgoed Wim Vangeel (CD&V).

Het was de bedoeling om de vlaggen tentoon te stellen in woonzorgcentrum Het Meerlehof, zodat ze toegankelijk waren voor het grote publiek, maar de toestand van de vlaggen liet dat niet toe. De gemeente bewaart ze nu in het archeologisch depot in het administratief centrum. Er werden wel foto's van de vlaggen op canvas geprint en opgehangen in Het Meerlehof. "Door deze creatieve oplossing kunnen we de vlaggen toch op de aanbevolen manier op ons gemeentehuis bewaren.”

"Zo kunnen de bewoners van Het Meerlehof en de bezoekers deze unieke stukken erfgoed elke dag opnieuw bewonderen en wordt de geschiedenis van de harmonie en de schuttersgilde levend gehouden”, besluit schepen van Zorg Heidi Lamotte (CD&V).