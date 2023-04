Waterdruk in Maasmechelen en Dilsen-Stokkem verlaagd

Voor de drukverlaging heeft De Watergroep 2.5 km nieuwe leidingen gelegd, een leidingbrug gebouwd over de Zuid-Willemsvaart en een nieuwe pompinstallatie geplaatst in het productiecentrum in Leut. De druk wordt daardoor verlaagd van de hoge 5 à 6 bar tot 2.5 bar, wat de normale toestand is. “Maar de mensen gaan daar in principe geen last van ondervinden, behalve dat een emmer misschien iets trager gevuld zal worden”, besluit Van Damme.