Zo zag een man eruit die 30.000 jaar geleden leefde in het huidige Egypte

Cicero Moraes, een grafisch expert, is co-auteur van de studie. Hij denkt dat "de kans bijzonder groot is dat de reconstructie matcht met het echte aangezicht." Dat komt, zo zegt hij, omdat de schedel bijzonder goed bewaard bleef en als uitgangspunt diende bij de reconstructie. Anderzijds, een perfecte virtuele reconstructie zoals we die momenteel zien in pakweg Hollywood, kan het nooit zijn, geeft hij toe.



Lees hier meer over de studie, die momenteel in een preprint-fase zit.