Zuster Karolina (84) viert kloosterjubileum in botsauto's in Geel: "Ik heb er deugd van gehad"

Zuster Karolina trad 63 jaar geleden, als jonge vrouw, in bij de Gashuiszusters Augustinessen in Geel. Door corona kon ze haar diamanten jubileum van 60 jaar kloosterzuster niet vieren in 2020, en daarom deed ze dat nu. Het was haar wens om nog eens met de botsauto's te rijden op Palmenmarkt in Geel omdat ze dat als jonge vrouw ook gedaan had, en ze die herinnering wou herbeleven.