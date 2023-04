"Geestig, schalks en soms wat schunnig": Kunstmuseum Den Haag zet Vlaamse expressionisten in de kijker

Conservator Thijs de Raedt: “Het cliché is dat de Vlaamse expressionisten met donkere tonen en zware thema’s werkten. Maar er is ook hun kunst over de vrolijke kant van het leven, de verpozing, de tijd buiten arbeid en zwaar leven om. Op die luchtige thematiek leggen we de nadruk in deze tentoonstelling, met vooral werk van Gustave De Smet, Frits Van den Berghe en Edgard Tytgat.” Constant Permeke, de kunstenaar die we bij uitstek associëren met gebogen ruggen en handen als kolenschoppen, is slechts met enkele werken vertegenwoordigd, een ervan trouwens een kleurrijk zicht op Oostende met een kermismolen.