Politieachtervolging op E17 met snelheden tot 250 km/u, inzittenden slaan op de vlucht in Lokeren

Een wilde politieachtervolging die op de Antwerpse ring startte, is aan de afrit van de E17 in Lokeren geëindigd. De politie vond er de wagen zwaar gehavend en leeg terug. De bestuurder en eventuele inzittenden zijn op de vlucht. Tijdens de achtervolging werden snelheden tot 250 kilometer per uur gehaald.