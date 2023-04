Archeologen onderzoeken middeleeuwse bewoning op de Blandijnberg in Gent

"We zijn net begonnen en gaan door tot na de paasvakantie", legt Nele Vanholme uit. Ze werkt voor het archeologische bedrijf RAAP. Dat gebeurt met ondersteuning en advies van professor Wim De Clercq van de Universiteit Gent. "Dit is een unieke locatie, tussen de Sint-Pietersabdij en de oude kern van Gent. We hopen dat we bewoningsresten vinden uit de 13e eeuw, van de fase dat die twee kernen naar elkaar toegroeiden. Het wordt heel boeiend, er is nog weinig over geweten. Gent was toen volop in bloei."