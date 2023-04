Ontvoerder van Australische kleuter Cleo Smith krijgt 13,5 jaar cel

De toen 4-jarige Cleo verdween op 16 oktober 2021 in het holst van de nacht toen ze lag te slapen in de tent van haar ouders, op een bekend kampeerterrein ten noorden van Carnarvon, in het westen van Australië. Ze sliep naast haar zusje, dat niet verdween.

Haar verdwijning leidde tot ongerustheid en de grote middelen werden ingezet. Meer dan 100 agenten uit Perth kwamen over voor een uitgebreide zoekactie. Vliegtuigen werden ingezet en voor de ultieme tip werd meer dan 600.000 euro aan beloning uitgeloofd.

Cleo werd 18 dagen later teruggevonden in een slaapkamer in een vergrendeld huis in Carnarvon, op 75 kilometer van waar ze kampeerde en op 7 kilometer van haar ouderlijke huis. De zaak was destijds wekenlang niet uit het Australische nieuws weg te denken.