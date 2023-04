Terwijl Vlaanderen klaagt over tekort: in Lo opent binnenkort een vierde bankautomaat

Godelieve Brassaert van Okra Lo-Pollinkhove is alvast blij. “De aanwezigheid van een CASH-punt is belangrijk voor de senioren. Zij betalen vaak nog cash.” Hetzelfde is te horen bij Unizo Lo-Reninge. “We vinden een CASH-punt positief voor mensen waar contant geld een belangrijk betaalmiddel blijft, zoals bijvoorbeeld ouderen”, zegt voorzitter Pascal Hendriks. “Maar een CASH-punt in Reninge zou ook welkom zijn.”

Het CASH-punt in Lo is een privé-initiatief. “Ik kan alleen maar toejuichen dat we dit in Lo-Reninge verkrijgen”, zegt Wout Cornette (Dynamisch), schepen van Lokale Economie. “In de buurgemeenten Alveringem en Vleteren zijn er blijkbaar nog geen plannen voor een CASH-punt. De functies zijn ook ruimer dan bij een gewone bankcontact. Zo zullen handelaars en winkeliers er hun contant geld kunnen deponeren, wat momenteel een gemis is.”