"Biertrein" tussen Delhaize en Jupille die zes jaar geleden feestelijk werd aangekondigd, heeft nooit gereden

Vijfduizend vrachtwagens per jaar minder op de weg: daar moest de "biertrein" voor zorgen die AB Inbev en Delhaize aankondigden in 2017. Het idee was helder. De trein zou ingelegd worden tussen de brouwerij van Jupille en het distributiecentrum van het warenhuis Delhaize in Ninove. Op die manier zou Delhaize zijn uitstoot van broeikasgassen terugdringen, verklaarde Alexander Soenen toen, logistiek directeur bij AB Inbev. "Ook in het vermijden van de files dragen we ons steentje bij", ging hij verder. Die 5.000 vrachtwagens reden immers via de E40 en de Brusselse Ring.