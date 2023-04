Bloesems zullen niet snel verdwijnen in Limburg: "We moeten blijven experimenteren met nieuwe fruitrassen en -soorten" 

Ondanks de grote belangstelling voor de bloesems worden de Limburgse fruittelers nog steeds geconfronteerd met concurrerende markten in het buitenland. Vooral de jonagold, een appelvariëteit die veel voorkomt in Haspengouw, heeft het moeilijk. "De jonagold heeft de laatste tijd veel meer concurrentie dan vroeger", zegt Dany Bylemans, directeur van PCfruit in Sint-Truiden. "In de winkels liggen er heel veel appels die komen uit het buitenland en de laatste jaren merken we dat er minder vraag is naar onze jonagoldappel.