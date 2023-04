Wereldberoemde gorilla Bokito (27) overleden

De wereldberoemde gorilla Bokito is gisteren overleden in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. Het dier werd 27 jaar en stierf onverwachts. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak van zijn overlijden is. De verzorgers van de apen en de medewerkers van de dierentuin zijn aangedaan van Bokito's dood. De gorilla werd in mei 2007 wereldnieuws toen hij uit zijn verblijf ontsnapte.